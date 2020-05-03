بـ 23 ألفًا و216 خدمة إلكترونية.. منصة معين تعزز كفاءة العمل القضائي "عن بُعد"

أسهمت الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة معين بديوان المظالم، في تعزيز كفاءة العمل القضائي عن بُعد، ومنها خدمة الاستعلام التفصيلي عن الدعوى؛ حيث سجلت خلال الفترة الماضية من تاريخ 21/7/1441هـ حتى 7/9/1441هـ، ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة.

وأعد ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرار العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين وهم في منازلهم.

يُذكر أن منصة معين الإلكترونية، تُقدِّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفَّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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