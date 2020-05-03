الأمير فيصل بن بندر يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة «خيرات الرياض»

لتقديم العون المادي والعيني للمتضررين من جائحة كورونا..
دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأحد، المنصة الإلكترونية لمبادرة «#خيرات_الرياض» التي تشرف عليها إمارة المنطقة.
وتقدم المنصة طلبات الاستفادة والعون سواء المادية أو العينية للأسر المتضررة والعمالة المنقطعة بسبب جائحة كورونا بمنطقة الرياض، من خلال التسجيل بخدمة (يقين).
وأكد أمير منطقة الرياض ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمعي، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثًا على المساهمة والتبرع.
من جهته نوه وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالاهتمام والمتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه للمبادرات الخيرية بالمنطقة، مؤكدًا تعاون الجميع في توسيع الاستفادة منها وضبط آليتها وتسهيل الإجراءات.
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