تجمُّع سعودي عربي لتقريب علم التاريخ وفنونه.. يستمر حتى 8 شوال
أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن بدء بث نشاطات "منتدى الدارة" الإلكتروني الثقافي بشكلٍ مباشرٍ عبر قناتها في "يوتيوب"، اعتبارًا من الليلة 10 مساءً؛ وذلك بعدما كانت تُبث فعالياته من خلال تقنيات تفاعلية أخرى.
ويهدف المنتدى، الذي يقدِّم سلسلة من المحاضرات المعرفية ذات الطابع النقاشي، ويعزّز دورها في إثراء الحراك الثقافي، ويستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم العربي؛ إلى تقريب علم التاريخ وفنونه لغير المختصين من فئات المجتمع، وتثقيفهم حول بعض القضايا والمحاور التاريخية، ويُناقش التاريخ تعاملًا وكتابةً وقراءةً. وكان قد أُعلن افتتاح أولى جلساته "افتراضيًّا" يوم الأحد من الأسبوع الماضي.
يُذكر أن "منتدى الدارة" متاح للجميع، ويُمكن التسجيل فيه من خلال موقع دارة الملك عبدالعزيز الإلكتروني، ويستمر إلى الثامن من شهر شوال المقبل الموافق الثلاثين من مايو، وفق برنامج مجدول نشرته الدارة على حسابها على منصة تويتر، وتُبث جلساته عبر قناة "دارة الملك عبدالعزيز باليوتيوب".
ويأتي المنتدى التفاعلي استشعارًا من الدارة لمسؤوليتها في استمرار خدمة المجتمع بتقديم المعلومات التاريخية وتوطيد العلاقة بين التاريخ كعلم وغير المختصين، وتدعيم المشهد الثقافي السعودي والعربي وعطاءاته بالإثراء والتنوع في ظل ظروف جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم أجمع.
ولاقت المحاضرتان الأولى والثانية مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث عبَّر كثير من المشاركين عبر حساباتهم في تويتر عن شكرهم لـ"الدارة" على هذا المنتدى الذي أثرى معرفتهم وقدَّم موضوعات جديدة ومهمة.
اقرأ أيضًا:
«يوم التراث العالمي».. نصف قرن من إنجازات دارة الملك عبدالعزيز في خدمة التاريخ
عمرها 80 عامًا.. صورة تاريخية نادرة توثق الحياة في جدة
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من الليلة.. "منتدى الدارة" الثقافي تُبث فعالياته مباشرةً عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.