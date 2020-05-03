«فيديو جراف».. 10 مهام لـ«لجنة الخطط الدراسية والمناهج لتحسين نواتج التعلم»

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل «اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج لتحسين نواتج التعلم».

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بثت وزارة التعليم «فيديو جراف»، جاء فيه أن تلك اللجنة تستهدف تحسين فاعلية نواتج التعلم، ومواءمتها مع متطلبات التنمية ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.

ومن أبرز مهام اللجنة، إقرار دراسات المقارنة المرجعية للمسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وأوجه التحسين المقترحة، إلى جانب إقرار تطوير وتعديل مسارات السلم التعليمي، وكذلك إقرار الخطط الدراسية للمراحل والمسارات المختلفة، وإقرار الخطط التطويرية للمسارات في المراحل التعليمية المختلفة.

Advertisements

هذا إلى جانب إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، وإقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج، وإقرار مواصفات المناهج التربوية، فضلًا عن إقرار المقررات الجديدة ومفرداتها، واعتماد التعديل على المقررات القائمة، وإقرار مخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، والتغيرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج.

وتختص اللجنة أيضًا بالإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديمية، والتقرير السنوي لمركز تطوير المناهج.

اقرأ أيضًا: