شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. غسل وتعقيم مكبرية المسجد الحرام 7 مرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بغسل المكبرية داخل المسجد الحرام (٧) مرات يوميًا بـ (١٢٠٠) لتر من مواد التنظيف والتطهير حيث تكثف الرئاسة العامة عمليات الغسيل والتعقيم داخل مكبرية الحرم المكي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام. ويتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم، ثم إعادة فرش السجاد قبل كل صلاة، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.

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