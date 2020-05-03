شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. غسل وتعقيم مكبرية المسجد الحرام 7 مرات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل
ويتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم، ثم إعادة فرش السجاد قبل كل صلاة، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.
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