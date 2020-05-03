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ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية؛ مركبة من نوع "دينا" محملة بكميات كبيرة من الأمعاء والجلود الحيوانية المتعفنة، ونقلها بطريقة غير صحية، وانبعاث روائح كريهة منها.
المركبة كان يقودها اثنان من الوافدين ادّعيا أنهما سيوصلانها لأحد المواقع، لإعادة دباغتها وتأهيلها والاستفادة منها، وذلك ما سيتم التحقق منه من المراقبين الذين سيقفون على ذلك الموقع ومعرفة محتواه.
وجرى إتلاف تلك الكمية من الأمعاء والجلود الحيوانية، واتخاذ الإجراءات النظامية.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 07:01 PM
الأمانة: كانت تُنقل بطريقة غير صحية وانبعثت منها روائح كريهةشاهد.. ضبط "دينّا" محملة بأمعاء وجلود حيوانية متعفنة بالطائف
ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية؛ مركبة من نوع "دينا" محملة بكميات كبيرة من الأمعاء والجلود الحيوانية المتعفنة، ونقلها بطريقة غير صحية، وانبعاث روائح كريهة منها.
المركبة كان يقودها اثنان من الوافدين ادّعيا أنهما سيوصلانها لأحد المواقع، لإعادة دباغتها وتأهيلها والاستفادة منها، وذلك ما سيتم التحقق منه من المراقبين الذين سيقفون على ذلك الموقع ومعرفة محتواه.
وجرى إتلاف تلك الكمية من الأمعاء والجلود الحيوانية، واتخاذ الإجراءات النظامية.
، شاهد.. ضبط "دينّا" محملة بأمعاء وجلود حيوانية متعفنة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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