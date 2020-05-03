، خلال دقائق.. هكذا تفاعل محافظ "الداير" مع حالة مسن عمره تجاوز 100 عام ،

محمد بن مسعود - الدمام - ماتشوفون شر.. بعد أن عجز أبناؤه وأحفاده عن الوصول بوالدهم إلى المستشفى للعلاج

تفاعل محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، مع بلاغ عن حالة مسن يتجاوز عمره الـ 100 عام، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، حيث وجه الفرق الطبية بسرعة زيارة المسن، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبعد أن عجز أبناء وأحفاد المسن مسعود بن مسفر النخيفي المالكي، عن الوصول بوالدهم إلى المستشفى لكبر سنه، وتعذر وصول الفرق الصحية إلى المنزل، تواصل حفيد المسن مع محافظ الداير على هاتفه في ساعات الصباح، شارحاً له الحالة، مستفسراً هل بإمكانه زيارته للمحافظ في المكتب، لتقديم شكوى رسمية حول الحالة.

وأشار الحفيد إلى أن إجابة المحافظ له كانت قوله: "ما تشوفون شر، وما يحتاج تعني نفسك، نحن نزورك في منزلك، ونعالج الحالة، الفرق الطبية ستباشر زيارتكم حالاً وأنا سأتابع معهم، وطمني باستمرار عن صحته ويقوم بالسلامة إن شاء الله".

وقال حفيد المسن لـ"الخليج 365": "تفاعل المحافظ كان سريعاً، وبالفعل لم نكمل سوى دقائق بسيطة حتى تم التواصل معنا من الجهات الصحية، للتنسيق لزيارتنا، وهذا ما حدث، حيث قام فريق طبي بزيارة منزلنا، والكشف على والدنا".

وأكد "النخيفي" أن حديث محافظ الداير وتفاعله كان له بالغ الأثر في تخفيف معاناتهم، مشيداً بتفاعله السريع وتجاوبه، في صورة يجب أن يتمثلها كل مسؤول، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينزل الشفاء على جميع المرضى.محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة