محمد بن مسعود - الدمام - 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 06:33 PM قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة. الكلمات المفتاحية ، الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم ،

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