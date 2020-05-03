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أعلنت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حلات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق "روسيا اليوم": أكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 126 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 14163.
وتماثل 99 مريضًا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2763 شخصًا.
وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة شهدتها حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الإمارات، وتتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (561 إصابة).الإمارات فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 06:27 PM
الصحة الإماراتية: إجمالي عدد الإصابات 14163 حالةالإمارات.. 564 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات
أعلنت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حلات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق "روسيا اليوم": أكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 126 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 14163.
وتماثل 99 مريضًا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2763 شخصًا.
وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة شهدتها حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الإمارات، وتتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (561 إصابة).
، الإمارات.. 564 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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