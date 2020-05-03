، "الشورى" يوافق على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات ،

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وافق مجلس الشورى على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات في مستهل جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/ 5/ 1441هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.مجلس الشورى
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 06:29 PM
وافق المجلس على تعديلات لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
وافق مجلس الشورى على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات في مستهل جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/ 5/ 1441هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
، "الشورى" يوافق على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات ،
المصدر : الخليج 365
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