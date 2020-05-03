شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بتشجيع الاستثمار في الترفية والقطاعات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

- طالب بوضع خطة لتنمية المواهب الوطنية في مجال الإعلام

- ودعا إلى تطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج التلفزيونية

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه , والسياحة والثقافة , والتعدين , والقطاعات الناشئة الأخرى , لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة , ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة , لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات .

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ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة , للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية .

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة , لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع , ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وخاصة فيما ببرامج التواصل الاجتماعي .

وطالب مجلس الشورى الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته , ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني .

كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة , لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود , وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها , بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق وتقليل الهدر المالي .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج التلفزيونية وتطبيقها على القنوات التلفزيونية التي تبث عن طريق الأقمار الاصطناعية , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس بندر عسيري .