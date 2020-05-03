، بالأسماء..."تعليم الرياض" يعلن عن الفائزين بمسابقات النشاط الطلابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حفل افتراضي وسط مشاركة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتائج الفائزين بمسابقات النشاط الطلابي، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم عن بُعد على اليوتيوب برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي وحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة ومشاركة أكثر من 15ألف طالب وطالبة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه الفعاليات التنافسية تأتي ضمن المبادرات النوعية للأنشطة اللاصفية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها أبناؤنا الطلاب والطالبات جراء أزمة فيروس كورونا والتي تهدف إلى إذكاء روح المنافسة واستثمار أوقات الفراغ داخل المنازل.

هذا وجرى الإعلان عن الفائزين بالمسابقة التنافسية عبر برنامج ZOOM، وجاءت النتائج على النحو التالي، في مسابقة "أفضل فيلم قصير" فاز بالمركز الأول الطالب ياسر عبدالله الموسى من ثانوية الشفا, فيما حصل على المركز الثاني الطالب فيصل ماجد دغفق من شروق المعرفة.

وجاء في المركز الثالث الطالب عبدالعزيز خالد بن دهيم من مدارس المنهل, بينما نالت المركز الرابع الطالبة تالا تمام الجاجة من المتوسطة 91 , وحلت في المركز الخامس الطالبة تاليا ريان الخليتيت من مدارس موسوعة العلوم.

أمَّا في مسابقة "أفضل جدول يومي" فحصد المركز الأول الطالب سلطان عبدالعزيز التمامي من ابتدائية أُبي بن كعب, فيما فاز بالمركز الثاني الطالب محمد عبيد الطراونة من مدارس الخليج, ونال المركز الثالث الطالب نواف عايض البقمي من مدارس الرواد, بينما حاز على المركز الرابع الطالب سليمان علي الكثيري من ثانوية المعتمد بن عباد، وجاءت في المركز الخامس الطالبة سلمى محمد أبوعون من مدرسة خالد العالمية .

وفي مسابقة "رسالة إلى أبطال التعليم" تبوأت المركز الأول الطالبة شهد إبراهيم الأمير من ثانوية 148، فيما فازت بالمركز الثاني الطالبة رؤى محمد الحصيني من ثانوية 59 , ونال المركز الثالث الطالب عبدالله عبدالعزيز الضويحي من ثانوية المعتمد بن عباد, بينما حلت في المركز الرابع الطالبة جود أسامة شقير من مدارس دار العلوم، وجاءت في المركز الخامس الطالبة سديم غنام الغنام من متوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن .

أما في مسابقة "الروبوت وكورونا" ففاز بالمركز الأول الطالب فهد محمد الزغيبي من مدارس شروق المعرفة عن مشروعه روبوت لتوصيل الأطعمة فيما حصل على المركز الثاني الطالب راكان خالد الشمري من مدارس الأرقم عن مشروعه روبوت الطاولة الذكية, ونال المركز الثالث الطالب فهد خالد مبيرك من مدارس الفرسان عن مشروعه المعقم التلقائي, بينما حاز على المركز الرابع الطالب خالد وليد الثبيتي من مدارس الأرقم عن مشروع الروبوت المنبّه, وجاء في المركز الخامس الطالب علي حسين الجاسم من ثانوية الأمير منصور عن مشروعه فاحص كورونا الآلي .

وفي منافسة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020" لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا فاز بالمركز الأول الطالب بهاء الدين عبدالرحيم محمد من مدرسة مدينة العلوم العالمية عن مشروع عدَّاد لإجمالي المصابين بينما حاز المركز الثاني الطالب عمر بن محمد الظفيري من مدارس المنهل عن مشروعه أسوارة التباعد.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة شيما ياسر بابعير من مدارس التعلم الذكي عن مشروعها التسوق الآمن, فيما حلّت في المركز الرابع الطالبة ليان محمد السلطان من مدارس التعلم الذكي عن مشروعها عربة ذاتية التعقيم، وجاءت في المركز الخامس الطالبة لين عمر السحيباني من المتوسطة السابعة لتحفيظ القرآن عن مشروعها استبدال تعليق الكمامة.

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