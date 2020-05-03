شاهد: تفاصيل قصة هوتا جروب وسبب عدم صرف رواتب الموظفين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 3 مايو 2020، حول تفاصيل قصة شركة مجموعة هوتا جروب السعودية، إذ أعلن موظفون أنها لم تقم بصرف رواتب موظفيها منذ أكثر من خمسة أشهر متتالية.

وقال عدد من موظفي شركة هوتا إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، الأمر الذي وضعهم في ظروف صعبة، فيما أشار أحدهم إلى أنه لم يعد قادرا على توفير الوقود لسيارته من أجل القدوم إلى مكان العمل.

وكتب أيمن سلامة عبر تويتر: موظفو هوتا بلا رواتب، نحمد الله دائما وأبدا نحن أبناء هذا الوطن المعطاء وتحت ظل قيادة مليكنا وولي عهده الامين حفظهم الله ورعاهم، اللهم أوهب لنا من رزقك الحلال الطيب ماتصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك و أجعل لنا إليه طريقا سهلة من غير تعب ولا منه.

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وأضاف سلامة: إن نفع الناس والإحسان إليهم، ومشاركتهم همومهم، والتخفيف من معانتهم؛ لهو من أسباب التوفيق في حياتنا، ولهذا من كان يسير على هذا النهج هو خير الناس للناس، وكان من أحب عباد الله إلى الله.

وتابع سلامة: استشعارا مني بالمسؤلية اتجاه وطني قيادةً وشعباً يتوجب علي زملائي الكرام المتضررين أن أقف معكم وأمثلكم أمام جهات الاختصاص لأخذ حقوقكم والمطالبة أيضاً بصرف مبالغ مادية لكم نتيجة الأضرار الناتجة لما حصل من تأخير استلام الرواتب.

وأردف سلامة: أرجو من الله الأجر ومنكم حسن الدعاء، لذلك واجب علينا أن نعمل على المطالبة بسرعة ايجاد حلول عاجلة بصرف المستحقات والرواتب المتأخرة، بدون الخروج عن النص أدباً واحتراماً.

وختم: نرجو عدم تحوير هذه المطالبات إلى مشاكل ومشاحنات شخصية أو فردية، إنما نتمنى منكم سرعة صرف المستحقات والتوجيه بذلك في أقرب وقت ممكن. أخيراً أذكركم أخواني الموظفين بعدم الاساءة لأحد في هذا الهاشتاق، ونسأل الله أن يعين شركتنا على سرعة الإلتفات لمصالح الموظفين وصرف مستحقاتهم.