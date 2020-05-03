القبض على مقيم ثلاثيني ارتدى «زيًّا عسكريًّا » وتصرف بطريقة غير لائقة

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مقيم ثلاثيني ارتدى زيًّا عسكريًّا، وتصرَّف بطريقةٍ غير لائقةٍ.

جاء ذلك حسبما صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم .

وأضاف «الدريهم »، أنَّه إشارةً إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زيًّا عسكريًّا ويتصرَّف بطريقةٍ غير لائقةٍ، ويوثق ذلك ويقوم بنشره، فقد تمكَّنت الجهات الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح الدريهم أنَّ المقبوض استخدم زيَّ عميل في المغسلة التي يعمل بها، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه لإحالته للنيابة العامة .