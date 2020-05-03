الملكية الفكرية تجدد تمديد المُهل النظامية للخدمات المقدَّمة لعملائها

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تجديد تمديد المُهل النظامية للخدمات المُقدَّمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 30 مايو 2020م.

جاء ذلك كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.

Advertisements

وتمثلت المبادرة في تمديد المُهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لمجالات الملكية الفكرية كافة، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.

تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيمانًا منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.

وتدعو الهيئة للاستفادة من خدماتها الإلكترونية كافة بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.