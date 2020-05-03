أكد أن 7 مستشفيات بالمملكة تختبر 4 طرق علاج الوباء
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم السبت، أن تكون حالات التعافي الحالية من فيروس كورونا المستجد، راجعة إلى استخدام أي دواء محدد.
وأوضح، خلال المؤتمر اليومي لإعلان آخر مستجدات كورونا، أن أنواع البروتوكولات العلاجية كافة التي تُستخدم حاليًا، ليس منها ما أثبت نجاحه وتوجيهه لاكتشاف الفيروس بشكل مباشر، والأبحاث ما زالت قائمة.
وأكد المتحدث أن 7 مستشفيات في المملكة تختبر 4 طرق علاج لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن سيكون لدى وزارة الصحة نتائج أولية خلال الأسابيع المقبلة، عن طرق العلاج الأربعة.
ذكر المتحدث أن عدد الفحوصات اليومية يزداد ويواصل ارتفاعه، إلا أن نسبة الإيجابية منه لا تزال محدودة، فبالتالي طاقته قوية، فالعدد يعكس ما يتم رصده في المجتمع.
وقال المتحدث "لم تنتهِ الدراسات للوصول إلى توصيات واضحة حول تأثير وجدوى نقل بلازما الدم، والمملكة بدأت في استخدامه بـ 3 مناطق حاليًا".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث وزارة الصحة: لا نعزو حالات الشفاء الحالية من كورونا إلى أي دواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.