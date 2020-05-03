إطلاق سراح 69 نزيلًا في مختلف سجون الحدود الشمالية بمناسبة رمضان

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 69 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

جاء ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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