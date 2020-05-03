وزارة الصحة: تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 184

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 27011، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 4134، وذلك بعد تسجيل 369 حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى184، بعد تسجيل8 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.