بخطوات بسيطة.. تعرّف على آلية تفويض المركبات ومبايعتها إلكترونيًا

أوضحت منصة أبشر آلية تفويض المركبات من مواطن إلى آخر ومن مواطن إلى مكفوله، لافتة إلى آلية مبايعة المركبات بدون الحاجة للفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتتضمن طريقة تفويض المركبات، التسجيل في حساب أبشر الخاص بالشخص، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

بعد ذلك يتم اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوَّض له للموافقة، وفقًا لمنصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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طريقة مبايعة المركبات عبر أبشر

فيما أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

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