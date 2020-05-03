الشورى يوافق على تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد، على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12/ 1412هـ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

على صعيد آخر وافق خلال جلسة اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.

Advertisements

ووافق أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا.

وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية.

كما أقر مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأقر أيضًا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.