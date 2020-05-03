إنفوجراف.. «الصحة» تحدد آداب العطاس لتجنب انتقال عدوى كورونا

بينها استخدام المناديل الورقية والتخلص منها سريعًا
أكدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع آداب العطاس؛ لتقليل خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، موضحة أن العطاس يعد أحد أسباب انتقال العدوى.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر صفحتها على «تويتر» إنفوجرافًا لوزارة الصحة يوضح آداب العطاس لتقليل العدوى قائلة: «العطاس أحد أسباب انتقال العدوى، اتباعك للآداب أثناء العطاس يحمي الجميع بإذن الله».
ونصحت وزارة الصحة خلال الإنفوجراف بـ(استخدام المناديل الورقية عند العطاس أو الكحة، والتخلص منها بأسرع وقت أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع، إضافة إلى غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 40 ثانية).
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