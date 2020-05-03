السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 9 آلاف جولة صحية مشتركة وتعقم 5 آلاف موقع



عرعر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر ونصف 9031 جولة رقابية للصحة العامة و165 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة و5868 موقعاً للتطهير والتعقيم ضمن الجهود المبذولة للحد انتشار

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية, مشيرة إلى أنها وضعت خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس وذلك بتكثيف الجولات على المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية .

// انتهى //

17:02ت م

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عرعر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر ونصف 9031 جولة رقابية للصحة العامة و165 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة و5868 موقعاً للتطهير والتعقيم ضمن الجهود المبذولة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية, مشيرة إلى أنها وضعت خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس وذلك بتكثيف الجولات على المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية .// انتهى //17:02ت م0124

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