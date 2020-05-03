ثقافي / مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز ينظم محاضرة توعوية غداً



جدة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

ينظم مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز غداً، محاضرة توعوية عن بعد، بعنوان "كيف نحمي أبناءنا وطلابنا نفسياً في جائحة

وتأتي المحاضرة ضمن الملتقى الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لتعزيز الصحة والموجّه للمجتمع تحت عنوان "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠ .. تعزيز الصحة .. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد" ، ويستمر على مدى ١٤ يوماً بواقع محاضرة يومياً من الساعة ١٠ مساء إلى ١١ في ذات التوقيت.

ودعا المركز المهتمين بهذا الشأن إلى الإطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول للملتقى من خلال الرابط www.kauhp.com/wb.

// انتهى //

17:01ت م

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جدة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسينظم مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز غداً، محاضرة توعوية عن بعد، بعنوان "كيف نحمي أبناءنا وطلابنا نفسياً في جائحة كورونا "، وذلك عبر برنامج زووم.وتأتي المحاضرة ضمن الملتقى الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لتعزيز الصحة والموجّه للمجتمع تحت عنوان "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠ .. تعزيز الصحة .. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد" ، ويستمر على مدى ١٤ يوماً بواقع محاضرة يومياً من الساعة ١٠ مساء إلى ١١ في ذات التوقيت.ودعا المركز المهتمين بهذا الشأن إلى الإطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول للملتقى من خلال الرابط www.kauhp.com/wb.// انتهى //17:01ت م0122

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