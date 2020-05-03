السعودية اليوم / تراجع مخزون المياه بنسبة 18 % في تونس



تونس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

تراجع مخزون المياه في تونس، إلى 1457.9 مليون متر مكعب، مقابل 1777 مليون متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2019، بنقص يقدر بنسبة 18 % ،أي بنحو 654 مليون متر مكعب.

وأفادت معطيات نشرها المرصد التونسي للزراعة، على الوضعية المائية في تونس، أن نسبة امتلاء السدود تقدر بـ 65%، لافتًا إلى أن معدل مخزون المياه في سدود البلاد، المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة يبلغ 1190.4 مليون متر مكعب .

وتتوزع الكميات المخزنة على سدود الشمال بنسبة 73.9 %، ثم الوسط بما قدره 28.2 % وسدود الوطن القبلي بما قدره 68.5 %.

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16:40ت م

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