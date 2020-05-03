السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مقيم ارتدى زياً عسكرياً وتصرف بطريقة غير لائقة



الدمام 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، أنه إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثق ذلك ويقوم بنشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل الله - عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

// انتهى //

16:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.