السعودية اليوم / "البيئة" تسلّم أمانة الأحساء 39300 شتلة لزراعتها بالمحافظة



الأحساء 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سَلّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء الدفعة الثانية من الشتلات الزراعية لأمانة الأحساء التي تبلغ ٣٩٣٠٠ شتلة، وذلك في إطار الشراكة والتفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم مبادرة التشجير وتدعيم الغطاء النباتي ومواجهة التصحر.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل أن تسليم هذه الدفعة التي تتكون من شتلات ( الطلح - الأثل - السيال ) لأمانة الأحساء جاء بهدف زراعتها في الطرق الرئيسة والفرعية بمحافظة الأحساء والأماكن التي تحتاج لتغطيتها كالمتنزهات والأماكن العامة.

وأشار إلى أن هذه الشتلات تتحمل الظروف البيئية المحيطة بها من الحرارة وقلة استهلاكها للمياه بحسب المنطقه، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة التي تروى بالمياه المعالجة ثلاثياَ، وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتلات بعد تهيئة المواقع المستهدفة وتصميم شبكات الري الحديثة لريها.

وبين المهندس الخليل أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية، بما لا يرهق مخزون المياه الجوفية وباستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا، وزراعة الأشجار المحلية الملائمة لظروف المحافظة ومناخها بطرق الري الحديثة المرشدة للمياه.

وأكد أن المبادرة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في المحافظة على البيئة وتنميتها، وفي إطار التواصل بين الجهات الحكومية الذي من شأنه الإسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمحافظة على سلامة البيئة، وتنقية الهواء، وتجميل الأحياء، وتوفر الظل، وتعزيز مساحة المناطق الخضراء، وحماية البيئة.

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16:28ت م

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