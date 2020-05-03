السعودية اليوم / السلطات الصحية: 69 وفاة جديدة في هولندا والإصابات ترتفع إلى 40571



لاهاي 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأبلغ المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 69 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5056.

وتشدد السلطات على أن العدد الفعلي للإصابات على الأرجح لعدم خضوع جميع المشتبه بإصابتهم لاختبارات.

// انتهى //

16:21ت م

0108



لاهاي 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 335 حالة ليصل إلى 40571.وأبلغ المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 69 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5056.وتشدد السلطات على أن العدد الفعلي للإصابات على الأرجح لعدم خضوع جميع المشتبه بإصابتهم لاختبارات.// انتهى //16:21ت م0108

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