السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون تنظم لمنسوبيها ومنسوباتها محاضرة " عن بعد "



الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات في المديرية العامة للسجون محاضرة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي .

وألقى المحاضرة الأستاذ المشارك بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عضو هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور منصور بن عبدالعزيز الدعجاني .

وهدفت المحاضرة إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتاريخه ومحاولات تزويد الآلة بمهارات بشرية.

كما ألقى المحاضِر الضوء على التوجهات التقنية فيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي وشَرَح مفاهيم تحليل البيانات والشبكات العصبية الاصطناعية والتطبيقات والأنظمة ذات العلاقة بتحليل البيانات وذكاء الأعمال.

واستفاد من هذه المحاضرة أكثر من 180 من منسوبي ومنسوبات المديرية في مختلف المناطق.

يذكر أن المديرية العامة للسجون عملت على تنظيم دورات تدريبية نوعية لمنسوبيها في تخصصات مختلفة شملت الجوانب الأمنية والإدارية والتقنية وتطوير الذات.

// انتهى //

16:09ت م

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