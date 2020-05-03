القبض على مقيم ارتدى زياً عسكرياً وتصرف بطريقة غير لائقة بالشرقية 

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ألقت شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مقيم ارتدى زياً عسكرياً وتصرف بطريقة غير لائقة وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، أنه إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زياً عسكرياً ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثق ذلك ويقوم بنشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية- بفضل الله - عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

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