الصحة السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 27011.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 184 حالة.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 4134، بعد تسجيل 369 حالة شفاء جديدة.