الصحة السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/3 04:42 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 27011.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 184 حالة.
وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 4134، بعد تسجيل 369 حالة شفاء جديدة.
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