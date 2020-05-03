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محمد بن مسعود - الدمام - بلغ اجمالي عدد الفحوصات التي اجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 352555 فحصاً.
وبذلك يتضح بان الفحوصات التي اجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحص.
وكانت الوزارة قد اضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 04:02 PM
بلغ اجمالي عدد الفحوصات التي اجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن، مبينةً أنها أجرت 352555 فحصاً.
وبذلك يتضح بان الفحوصات التي اجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحص.
وكانت الوزارة قد اضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.
، الصحة تجري أكثر من 12 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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