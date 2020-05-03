، "بيش" تسجل 111 إصابة بفيروس كورونا.. وحالتا تعافٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بجازان بلغ 544

سجلت محافظة بيش مائة وأحد عشر حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المحافظة 432 معظمهم أجانب من إسكانات العمالة بالمحافظة بسبب مخالطتهم للمصابين، فيما سجلت أمس الأول حالة تعافٍ، ليصبح عدد حالات التعافي في بيش حالتين حتى أمس.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 544 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 432 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 5 الدرب 1.

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