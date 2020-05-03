أخبار السعودية اليوم.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 7.5 %.. وأمطار متفاوتة على مناطق بالمملكة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 3 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة منها مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 7.5 %، وأمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة ومضاعفات كورونا على المدخنين تفوق غيرهم 14 ضعفًا.

الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 7.5 %

تراجع مؤشر السوق السعودي، اليوم الأحد، بنسبة 7.5 % عند 6578 نقطة (- 535 نقطة).

«أمانة جدة» ترفع 936 سيارة تالفة وخربة خلال أبريل الماضي

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية خلال أبريل الماضي جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، وما تسبَّبت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

الأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنورة.

«هدف» يجدد دعوته للمنشآت لتسجيل السعوديين بـ«مبادرة دعم التوظيف» قبل 10 مايو

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعوته لمنشآت القطاع الخاص لتسجيل السعوديين والسعوديات، الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة «دعم التوظيف» بأثر رجعي، الذي يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019م و27 أبريل 2020م.

الهلال الأحمر يستقبل 1.4 مليون مكالمة و130 ألف بلاغ خلال أبريل

استقبلت غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر السعودي أكثر من 1.4 مليون مكالمة وأكثر من 130 ألف بلاغ إسعافي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مقارنة بـ 222 ألف مكالمة و57 ألف بلاغ إسعافي تم استقبالها في نفس الفترة خلال العام الماضي.

Advertisements

«كفى»: مضاعفات كورونا على المدخنين تفوق غيرهم 14 ضعفًا

جددت جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة دعوتها للمدخنين بسرعة الإقلاع عن السجائر وكل أنواع التبغ حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

لمواجهة كورونا.. إتاحة عدد من «المواصفات القياسية» بالمجان

أعلنت «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، إتاحتها عددًا من المواصفات القياسية السعودية مجانًا.

«أمانة جدة» تتلف نصف طن «سمبوسة» مخالفة للاشتراطات الصحية

رصدت بلدية الجنوب الفرعية موقعًا مجهولًا بحي العدل في جدة استغل لإعداد رقائق السمبوسة في بيئة تفتقد الاشتراطات البلدية والصحية، ما أسفر عن إغلاق الموقع وإتلاف 560 كيلو من المواد المستخدمة بداخله خلال الجولات الميدانية المكثفة للفرق البلدية.

مصدر مسؤول: المشروع المسمى «جزيرة المملكة» ليس له صلة بمشروعات رؤية 2030

صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى «جزيرة المملكة»، فإنه غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع برامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.

ضبط وكر لتصنيع وترويج الخمور في الحسينية بمكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص يعرض صاحبه للعقوبة.. والقبض على أطراف «مضاربة السيارات» في بطحاء قريش

أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا والصحة توضح خريطة الحالات بالمملكة

أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة نادين.. ورئاسة الحرمين تحذر من الشائعات