شملت إغلاق محل ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية
كثفت بلدية محافظة رفحاء مع مطلع شهر رمضان المبارك، جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من إلتزامها بالتنظيمات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وأفادت البلدية أن فرقها التفتشية نفذت 159 زيارة خلال الثُلث الأول من شهر رمضان المبارك، تمَّ خلالها تحرير 67 مخالفة، وإغلاق محل، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية .
وأكَّدت أن الحملات الميدانية مستمرة بهدف التأكد من صحة وسلامة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طرق حفظها ونقلها، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رفحاء تحرر 67 مخالفة خلال 159 جولة تفتيشية بالثلث الأول من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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