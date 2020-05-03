الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على الباحة وعسير وجازان ونجران وشرقها وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي».

وأضاف أن الحالة «تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن مع نشاط للرياح على الشمالية وجنوب الأحساء والساحل من جدة الى جازان».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على شمال ووسط المملكة.

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