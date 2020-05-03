محمد بن مسعود - الدمام - 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:21 PM المغرب: تسجيل 151 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس المغرب: تسجيل 151 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا سجّلت المغرب 151 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4880، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1424 بعد تعافي 168 شخصًا، فيما تم استبعاد 36081 حالة بعد الكشف المخبري. الكلمات المفتاحية ، المغرب: تسجيل 151 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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