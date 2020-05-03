محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة. فيروس كورونا الجديد 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:06 PM Advertisements العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة. الكلمات المفتاحية ، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ،

المصدر : الخليج 365

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