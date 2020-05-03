محمد بن مسعود - الدمام - بينها 67 لعمالة وافدة و5 لمخالطين.. والإجمالي 1631 شخصاً أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة. وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.البحرين فيروس كورونا الجديد 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 01:55 PM Advertisements بينها 67 لعمالة وافدة و5 لمخالطين.. والإجمالي 1631 شخصاً البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا" البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا" أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة. وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص. الكلمات المفتاحية ، البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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