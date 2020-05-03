بالفيديو : “الأحمري” يرد على اتهامه بنشر الأفكار الصهيونية والليبرالية.. ويروي قصة تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين!

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أوضح الكاتب الصحفي عضوان الأحمري حقيقة مقطع “زوار الحاخامات” الذي أنتجته قناة 905 على شبكة الانترنت بعد حفل حضره في نيويورك وزعمت أنه زيارة للحاخامات اليهود ووجهت له اتهامات بنشر الأفكار الصهيونية والليبرالية في المجتمع.

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مقطع “زوار الحاخامات”

وقال الأحمري خلال لقاء له في برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية:” أنه كان يعمل في صحيفة الوطن ويدخل في قضايا جدلية وأنتج المقطع عام 2011 – 2012 بهدف اغتيال شخصيته” مشيرا إلى أنهم جمعوا عدة موضوعات كتبها في صحيفة الوطن متعلقة بعمل المرأة وفوضى فتاوى الفضائيات”.

ولفت إلى أن قناة 905 قامت بإنتاج الفيديو وهاجموه ثم هاجموا أعضاء مجلس الشورى وآخرين وألقي القبض عليهم في وقت لاحق.

وأضاف هذا المقطع وغيره شكل صورة ذهنية سببت الأذى لأهله حيث أدعوا أنه شخص محارب للدين والمجتمع.

تعرض شقيقته للتهديد

وأشار إلى تعرض شقيقته للتهديد من قبل ملتحين قائلا: “عندما كانت شقيقتي في المتوسطة هددها 4 ملثمين ملتحين وقالوا لها : “أوصلي رسالة لأهلك .. الأسبوع القادم.. يوم الأربعاء.. إما أنتي أو أبوكي أو أخوكي الليبرالي” .

ولفت إلى أنه بعد عودته من نيويورك قدم بلاغ ضدهم ثم طلبت منه والدته ألا يلاحقهم . فيما علم بعد ذلك بأنه تم القبض عليهم.

خطورة تويتر

وعلى جانب آخر قال الأحمري : “أن خطورة “تويتر” تتمثل في أنه فضاء مفتوح والكارثة الكبرى أحيانا أن شخص يكتب آراء ثم يتراجع ويحذفها فمن يوجد لديه رأى يغرد به ثم يتراجع عنه فهذا يعني أن لديه أزمة في آرائه”. مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول الإضرار بالوطن أو المساس بأمنه . مؤكدا أن من يملك حق التخوين النيابة العامة والدولة أعلم بأبنائها وأرحم بهم “.