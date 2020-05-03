مصادرة وإتلاف 2 طن لحوم فاسدة ودواجن مريضة في بير الغنم بمكة

ضمن حملات رقابية لبلدية العمرة على السوق العشوائي ..
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وشرطة العاصمة المقدسة، الحملات الرقابية على السوق العشوائي والباعة الجائلين المخالفين بمنطقة بير الغنم.
ويأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة»، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم مصادرة وإتلاف ما يقارب 2 طن تشمل لحوما وأسماكا غير صالحة للاستهلاك الآدمي والخضار والفواكه مجهولة المصدر، والدواجن التي تظهر عليها علامات المرض؛ حيث تم ضبطها مع الباعة الجائلين في المنطقة .
وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي .
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدد الحملات على محال بيع الأسماك واللحوم ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرمة؛ للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.
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