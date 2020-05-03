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الأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على شمال و وسط المملكة.

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