«كفى»: مضاعفات كورونا على المدخنين تفوق غيرهم 14 ضعفًا

تقدم الدواء للراغبين بترك السموم مجانًا..
جددت جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة دعوتها للمدخنين بسرعة الإقلاع عن السجائر وكل أنواع التبغ حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وأفاد مدير عام جمعية «كفى» بمنطقة مكة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الدراسات بيّنت أن المدخن إن أصيب بكورونا- لا سمح الله- تكون مضاعفات المرض تفوق 14 مرة المصاب غير المدخن، مما قد تتسبب في عدم استجابته للعلاج ومن ثم وفاته، وذلك بسبب ضَعف الرئتين التي أضعفتها السموم على مدى سنوات الإدمان.
وذكر الحمدان أن «كفى» عبر فروعها المنتشرة بمنطقة مكة تمارس جميع خدماتها عن بُعد خلال هذه الفترة، وتتلقى الاستفسارات وتقدم الاستشارات الطبية المناسبة من خلال أطباء متخصصين عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تقدم العلاج مجانًا للراغبين في ترك السموم، سائلًا المولى أن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.
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