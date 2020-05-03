مصدر مسؤول: المشروع المسمى «جزيرة المملكة» ليس له صلة بمشروعات رؤية 2030

أكد أنه غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في البلاد
صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى «جزيرة المملكة»، فإنه غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع برامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقًا لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.
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