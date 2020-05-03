بالصور.. «صحة المدينة» تستقبل أول متعافٍ من كورونا للتبرع ببلازما الدم

للمشاركة بدراسة بحثية للوزارة لعلاج الحالات الحرجة
استقبلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أول متبرع متعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وذلك للتبرع ببلازما الدم للمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس .
وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إجراءها دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في سبع مستشفيات بالمملكة من بينها مستشفى أحد بالمدينة المنورة .
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