السعودية اليوم / اليابان تسجل 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15015 حالة والوفيات إلى 530 شخصًا.

// انتهى//

13:04ت م

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طوكيو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15015 حالة والوفيات إلى 530 شخصًا.// انتهى//13:04ت م0058

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