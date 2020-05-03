السعودية اليوم / "الأونروا": ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة



بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجّلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان 59 إصابة جديدة بفيروس

وأكدت "الأونروا" في تقرير لها اليوم أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان 6 إصابات والأردن 4 إصابات، في حين لم تتبلغ عن إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.

// انتهى //

12:58ت م

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بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجّلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأردن ولبنان وسوريا).وأكدت "الأونروا" في تقرير لها اليوم أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان 6 إصابات والأردن 4 إصابات، في حين لم تتبلغ عن إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.// انتهى //12:58ت م0053

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