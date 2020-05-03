السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 164 وفيات بفيروس كورونا



مدريد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجلت إسبانيا 164 وفيات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها أن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 25264 ، مبينة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة بعد تسجيل 884 إصابة.

// انتهى //

12:53ت م

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مدريد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت إسبانيا 164 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في أدنى معدل ضحايا يومي منذ 24 مارس الماضي.وذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها أن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 25264 ، مبينة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة بعد تسجيل 884 إصابة.// انتهى //12:53ت م0052

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