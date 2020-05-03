السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجّلت بلجيكا 389 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 7844 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما تماثلت للشفاء 98 حالة .

// انتهى //

12:42ت م

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بروكسل 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجّلت بلجيكا 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49906 حالة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 7844 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما تماثلت للشفاء 98 حالة .// انتهى //12:42ت م0050

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