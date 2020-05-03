السعودية اليوم / الهند تسجل 2644 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجلت الهند 2644 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنها سجلت 83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1301، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 10632 حالة.

// انتهى //

12:39ت م

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نيودلهي 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت الهند 2644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 39980 حالة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنها سجلت 83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1301، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 10632 حالة.// انتهى //12:39ت م0049

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