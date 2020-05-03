

الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال شهر أبريل الماضي، من انتزاع 7,162 لغمًا منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و 1,402 لغمًا مضادة للدبابات و 5,617 ذخايرة غير متفجرة، و 37 عبوة ناسفة .

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 163,183 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

// انتهى //

12:19ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 7,162 لغمًا في اليمن خلال شهر إبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.